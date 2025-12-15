بمناسبة تحقيقهم كأس بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.. محمد بن عبدالعزيز يستقبل منتخب جامعة جازان

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، منتخب جامعة جازان لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم كأس بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للموسم السادس عشر، وذلك بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين.
وهنأ أمير جازان، اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الرياضي، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، ودورها في تنمية قدرات الطلاب، وتعزيز حضور الجامعات في المنافسات الوطنية.
ونوّه أمير المنطقة بالمستوى المميز الذي قدّمه المنتخب خلال مشواره في البطولة، متوجًا باللقب دون أي خسارة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته حتى المباراة النهائية، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما تحظى به الجامعات في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
من جهتهم ثمّن أبطال منتخب جامعة جازان لكرة القدم دعم سمو أمير المنطقة واهتمامه في مختلف المجالات.