بمناسبة تحقيقهم كأس بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.. محمد بن عبدالعزيز يستقبل منتخب جامعة جازان

ونوّه أمير المنطقة بالمستوى المميز الذي قدّمه المنتخب خلال مشواره في البطولة، متوجًا باللقب دون أي خسارة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته حتى المباراة النهائية، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما تحظى به الجامعات في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.