"الرهاوي" تفوز بالأسرع.. والإمارات تكتسح رمزَيْن في اللقايا

اختتمت اللقايا سباقاتها اليوم بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 بفوزَيْن لصالح الإمارات، وفوز بحريني، وآخر سعودي.
وذهب أول أشواط الرموز لـ"الدرعية" لمالكها الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان؛ وذلك بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط المسائي الأول (فئة لقايا بكار – مفتوح)، بتوقيت 6:02.544 ضمن الأشواط النهائية بالمهرجان.
بينما ذهب الرمز الثاني للمطية "الرهاوي" لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، وانتزع المركز الأول في الشوط المسائي الثاني (فئة لقايا قعدان – مفتوح)، وكذلك الأسرع على مستوى أشواط الرموز، بتوقيت 5:57.525.
وجاءت "مزدلفة" لمانع علي الشامسي، في المركز الأول في الشوط المسائي الثالث (فئة لقايا بكار – عام)، بتوقيت 5:58.810.
فيما اكتسح "الباسل" لعامر سعد المري المركز الأول في الشوط المسائي الرابع (فئة لقايا قعدان – عام)، بتوقيت 5:58.647.