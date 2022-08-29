"الرهاوي" تفوز بالأسرع.. والإمارات تكتسح رمزَيْن في اللقايا

وذهب أول أشواط الرموز لـ"الدرعية" لمالكها الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان؛ وذلك بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط المسائي الأول (فئة لقايا بكار – مفتوح)، بتوقيت 6:02.544 ضمن الأشواط النهائية بالمهرجان.