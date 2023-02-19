مدرب "الفيصلي" قبل مواجهة "فولاذ" آسيويًا: نلعب دون ضغوط.. نستحق الأفضل

وتابع مدرب "الفيصلي" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "الوقت الحالي مختلف عن السابق، وهناك العديد من الأمور التي تغيرت، نعم نحن نهدف إلى إعادة الفريق إلى دوري المحترفين، ونلعب الآن دون ضغوط، وتحدثت مع اللاعبين في هذا الأمر، ومن السهل أن نزرع الحماس في نفوس اللاعبين، وخصوصًا كما ذكرت أننا نلعب دون ضغوط وليس أمامنا ما نخسره، والفريق يستحق أن يلعب في درجة أعلى".