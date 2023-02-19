مدرب "الفيصلي" قبل مواجهة "فولاذ" آسيويًا: نلعب دون ضغوط.. نستحق الأفضل

قال المدير الفني لفريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم، اليوناني مارينوس أوزينديس، إن فريقه ليس أمامه ما يخسره في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنهم يلعبون دون ضغوط.
ويواجه "الفيصلي" نظيره "فولاذ" الإيراني، غدًا الإثنين، على ملعب الثمامة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع مدرب "الفيصلي" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "الوقت الحالي مختلف عن السابق، وهناك العديد من الأمور التي تغيرت، نعم نحن نهدف إلى إعادة الفريق إلى دوري المحترفين، ونلعب الآن دون ضغوط، وتحدثت مع اللاعبين في هذا الأمر، ومن السهل أن نزرع الحماس في نفوس اللاعبين، وخصوصًا كما ذكرت أننا نلعب دون ضغوط وليس أمامنا ما نخسره، والفريق يستحق أن يلعب في درجة أعلى".