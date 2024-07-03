مدافع يوفنتوس لا يمانع الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين

يمكن للاعب الإيطالي دانييلي روغاني، مدافع نادي يوفنتوس مغادرة فريقه، والانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفي أن اللاعب الايطالي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية مختلفة أبرزها الشباب السعودي، وأياكس أمستردام الهولندي، وجنوى الإيطالي.
وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إنه بالرغم من تجديد روغاني عقده مع يوفنتوس منذ أكثر من شهر بقليل، إلا أن المدرب الجديد تياغو موتا وضعه على قائمة اللاعبين القابلين للانتقال هذا الصيف.
وأكدت الصحيفة أن دانييلي روغاني، قد يكون على بُعد خطوة واحدة من مغادرة الدوري الإيطالي على الرغم من تمديد عقده للتو حتى عام 2026.
وصرحت ذات الصحيفة بأن بعض الوسطاء في الدوري السعودي تواصلوا بالفعل مع اللاعب، وإذا كان العرض حقاً ضخماً، فقد يفكر المدافع في الأمر.
وانضم دانييلي روغاني البالغ من العمر 29 عاماً لصفوف يوفنتوس في 2015، وأعير خلال تلك الفترة إلى عدة أندية مثل إمبولي، استاد رين، كالياري.