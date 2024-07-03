مدافع يوفنتوس لا يمانع الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إنه بالرغم من تجديد روغاني عقده مع يوفنتوس منذ أكثر من شهر بقليل، إلا أن المدرب الجديد تياغو موتا وضعه على قائمة اللاعبين القابلين للانتقال هذا الصيف.