في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني لفئة الـ5 نجوم.. "سعيد" بطل شوط "قفز السعودية" الكبير

توج سامي الدهامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية FEI ورئيس المجموعة السابعة، اليوم الخميس، الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد بلقب الشوط الكبير لفئة الخمس نجوم، أول أشواط الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" في نسختها الثانية، وذلك بمقر "قفز السعودية" بالجنادرية.