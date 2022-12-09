انطلاق مباريات الزوجي ونصف نهائي الفردي في كأس الدرعية للتنس

وينص نظام البطولة على تتويج الفائز ببطولة الفردي على كأس الدرعية للتنس وجائزة مالية مليون دولار، والمتأهل للتصفيات النهائية 500 ألف دولار، ويحصل المتأهلون إلى نصف النهائي على 250 ألف دولار لكل لاعب، فيما سيتم تتويج الفائزين ببطولة الزوجي بكأس الدرعية للتنس وجائزة مالية 250 ألف دولار لكل لاعب، والمتأهلين للتصفيات النهائية 125 ألف دولار لكل لاعب، وينال زوجي نصف النهائي 75 ألف دولار لكل لاعب.