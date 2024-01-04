نجم النصر "كريستيانو رونالدو" يفوز بجائزة "مارادونا".. كأفضل هداف لعام 2023

وتصدّر "رونالدو" قائمةَ الهدّافين حول العالم في كل البطولات بنهاية 2023، بعدما سجل "54" هدفًا بقميصَي النصر ومنتخب البرتغال، متفوّقًا على "كيليان مبابي"، و"هاري كين" نجمَيْ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ولكل منهما "52" هدفًا، فيما جاء "إيرلينج هالاند" مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع بـ"50" هدفًا.