على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.. الأخضر تحت 23 يواجه الكويت ضمن بطولة كأس الخليج

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، تلاه مران على الكرات الثابتة.