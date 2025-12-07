على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.. الأخضر تحت 23 يواجه الكويت ضمن بطولة كأس الخليج

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الإثنين، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر.
ويُلاقي "الأخضر" منتخب الكويت في الساعة الـ 2:45 مساءً، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، تلاه مران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج، وإلى جانبه منتخبات قطر، البحرين، والكويت.