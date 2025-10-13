تصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئات يتعثّر أمام إيران

استهلّ المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026 في الصين، بالخسارة أمام نظيره الإيراني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
سُجلت أهداف المنتخب الإيراني عن طريق اللاعبتين جيَسنا رفارنيا من علامة الجزاء في الدقيقة 37، وغرباني في الدقيقة 48 من مجريات اللقاء.
وحصل المنتخب السعودي على فرصة للعودة في اللقاء عند الدقيقة 68، بعد أن لمست الحارسة إيلينا شهبازي الكرة بيدها خارج منطقة الجزاء، ما أدى إلى طردها بالبطاقة الحمراء. ورغم التفوق العددي، لم يتمكن المنتخب السعودي من تقليص الفارق، لينتهي اللقاء بفوز إيران 2-0.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب لبنان فوزًا كبيرًا على الكويت بنتيجة 9-0، في المباراة التي أُقيمت يوم الاثنين.
وسيلتقي المنتخب الإيراني في الجولة الثانية مع الكويت يوم الأربعاء، بينما يخوض المنتخب السعودي اختبارًا صعبًا أمام لبنان في اليوم نفسه.