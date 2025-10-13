تصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئات يتعثّر أمام إيران

استهلّ المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026 في الصين، بالخسارة أمام نظيره الإيراني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.