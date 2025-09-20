"العبود": فوز صعب في اللحظات الأخيرة أمام النجمة.. والاتحاد لا يعتمد على لاعب واحد

رياضة

عبّر لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن العبود عن صعوبة مواجهة فريقه أمام النجمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزنا_بطبعنا)، مؤكدًا أن الحسم جاء في اللحظات الأخيرة بعد مجهود كبير من جميع اللاعبين.

وقال العبود في حديثه لقنوات "ثمانية" الناقل الحصري للدوري: "لم نظهر في الشوط الثاني بالمستوى المطلوب، لكننا واصلنا القتال حتى النهاية، والحمد لله توجنا مجهودنا بهدف الفوز في آخر دقيقة".

وأضاف: "الاتحاد لا يعتمد على لاعب واحد، فجميع اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم. أحيانًا لا يُكتب لنا التسجيل، لكن الأهم أننا نجحنا هذه المرة في خطف النقاط الثلاث".

وختم العبود حديثه بالتأكيد أن القادم سيكون أفضل للفريق وجماهيره.

من جانبه، أشار لاعب الاتحاد سعد الموسى إلى أن الفوز بثلاث نقاط على النجمة يُعد مهمًّا في ظل صعوبة الدوري وطول مشواره.

وقال: "سنقاتل حتى آخر دقيقة في كل مباراة، سواء جاء الهدف في البداية أو في الدقيقة 90. الآن نراجع حساباتنا استعدادًا لمواجهة الوحدة ثم النصر، ونسعى لدخول فترة التوقف ونحن في وضع مريح".

