في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا.. أخضر الصالات يتعثر أمام أوزبكستان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات من أمام نظيره منتخب أوزبكستان (3-1)، اليوم الأحد، على صالة بانكوك أرينا في ختام مباريات دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في تايلند والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.
وتقدم المنتخب السعودي عبر هدف إيهاب محمد في الدقيقة الثالثة، قبل أن ترد أوزبكستان بثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني عن طريق مشرب عادلوف (25) وأبرار أحمدجانوف (32) وعباس المرادوف (39).
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز العراق على أستراليا 6-2 على صالة هوامارك الداخلية.
وتصدرت أوزبكستان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للعراق و3 للسعودية، في حين بقي رصيد أستراليا خالياً من النقاط، حيث تأهلت أوزبكستان والعراق إلى الدور ربع النهائي.