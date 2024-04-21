في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا.. أخضر الصالات يتعثر أمام أوزبكستان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات من أمام نظيره منتخب أوزبكستان (3-1)، اليوم الأحد، على صالة بانكوك أرينا في ختام مباريات دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في تايلند والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.