بالفيديو.. مدرب الخلود لـ "سبق": راميريز هداف رائع وسيغيّر شكل هجوم الفريق
أشاد المدير الفني لنادي الخلود ديس باكينجهام بأداء لاعبيه أمام النصر رغم الخسارة، مؤكدًا فخره بالمستوى الذي ظهروا به في اللقاء.
وفي رده على سؤال "سبق" خلال المؤتمر الصحفي في المركز الإعلامي بملعب الأول بارك حول افتقاد الفريق للاعب ينهي الهجمة، قال باكينجهام: "لدينا راميريز، وهو مهاجم جديد وهداف رائع، وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق في المرحلة المقبلة".
وأوضح المدرب أن النادي خاض حتى الآن حصتين تدريبيتين فقط، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حرص على منح الفرصة للاعبين شباب، مؤكدًا أن جماهير الخلود سترى الفريق بشكل مختلف في المباريات المقبلة مع مزيد من الانسجام بين اللاعبين.
وكان فريق النصر قد فاز على الخلود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.