رسمياً.. وزير الرياضة يوافق على عودة الطيران الشراعي ضمن رؤية 2030 لتعزيز الرياضات وتوسيع الممارسين

في تطور جديد يعكس دعم المملكة للرياضات الجوية، أعلن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في المملكة بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أعلى معايير السلامة والانضباط.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في الرياضات الجوية، ويواكب المستهدفات الوطنية في تنويع الأنشطة الرياضية وتطويرها ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن العودة تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء برياضة الطيران الشراعي محليًا، حيث عمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات الخاصة بالسلامة والاحترافية، بالتعاون مع الجهات الرسمية والخبراء، بما يضمن بيئة آمنة للممارسين والهواة ويعزز نمو هذه الرياضة بشكل منظم ومستدام.
وأشار الاتحاد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تدريبية متقدمة ودورات تأهيلية وفعاليات تنافسية للهواة والمحترفين، إضافة إلى استضافة فعاليات دولية لنقل الخبرات وتبادل المعرفة، مع التركيز على توسيع قاعدة الممارسين واستقطاب شراكات دولية لدعم تطوير هذه الرياضة محليًا.
وبيّن أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين وزارة الرياضة وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز معايير السلامة والتشغيل وتوفير الدعم الإداري والتنظيمي لنجاح المرحلة الجديدة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وزيادة نسبة ممارسي الرياضة.
واختتم الاتحاد السعودي للطيران الشراعي بالتأكيد على التزامه بدعم الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التدريب والتأهيل للمدربين والرياضيين، داعيًا المهتمين إلى متابعة منصاته الرسمية للاطلاع على تفاصيل البرامج والفعاليات القادمة.