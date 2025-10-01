رسمياً.. وزير الرياضة يوافق على عودة الطيران الشراعي ضمن رؤية 2030 لتعزيز الرياضات وتوسيع الممارسين

في تطور جديد يعكس دعم المملكة للرياضات الجوية، أعلن الاتحاد السعودي للطيران الشراعي صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في المملكة بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أعلى معايير السلامة والانضباط.