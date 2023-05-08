لمياء بن بهيان تجتمع مع الأمين العام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم

عقدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان، الأحد، اجتماعًا مع الأمين العام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم لورا جورجيس، وذلك على هامش المباراة الودية الدولية للمنتخب السعودي للسيدات أمام شقيقه الفلسطيني والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
واطلعت الأمين العام للاتحاد الفرنسي على خطط إدارة كرة القدم النسائية، كما أشادت بجهود الاتحاد السعودي من أجل تطوير كرة القدم للسيدات في المملكة، ومناقشة سبل التعاون بين الاتحادين فيما يخدم تطوير كرة القدم بشكل عام وكرة القدم للسيدات بشكل خاص.
كما باركت جورجيس الإنجاز الأخير للمنتخب السعودي المتمثل في دخوله تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنيةً كل التوفيق لسيدات الأخضر في المنافسات القادمة.
الجدير بالذكر أن لورا جورجيس هي لاعبة سابقة لأندية ليون وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، كما أنها لعبت 188 مباراةً مع المنتخب الفرنسي الأول للسيدات.