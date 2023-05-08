لمياء بن بهيان تجتمع مع الأمين العام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم

عقدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان، الأحد، اجتماعًا مع الأمين العام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم لورا جورجيس، وذلك على هامش المباراة الودية الدولية للمنتخب السعودي للسيدات أمام شقيقه الفلسطيني والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.