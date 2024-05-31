"الزعيم" يضم "أغلى الكؤوس" إلى لقب الدوري في موسم عالمي استثنائي "2023-2024"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، توَّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق الهلال بكأس الملك "أغلى الكؤوس"؛ وذلك بعد تغلُّبه على شقيقه النصر بنتيجة 6/ 5 "مجموع هدفَي الشوطَين الأصليَّين إلى جانب ركلات الترجيح"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الأرجنتيني "داريو هيريرا".