"الزعيم" يضم "أغلى الكؤوس" إلى لقب الدوري في موسم عالمي استثنائي "2023-2024"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، توَّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق الهلال بكأس الملك "أغلى الكؤوس"؛ وذلك بعد تغلُّبه على شقيقه النصر بنتيجة 6/ 5 "مجموع هدفَي الشوطَين الأصليَّين إلى جانب ركلات الترجيح"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الأرجنتيني "داريو هيريرا".
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، جاء عبر رأسية هداف الأزرق "ميتروفيتش" في الدقيقة السابعة بعد الاستفادة من عرضية "مالكوم".
وشهد هذا الشوط تألقًا لافتًا لحارس الهلال "ياسين بونو" في التصدي لتسديدتَي قائد النصر "كريستيانو رونالدو"، ورأسية "أوتافيو".
خسر النصر خدمات حارسه "أوسبينا" في الدقيقة الـ55، الذي خرج بالبطاقة الحمراء إثر إعاقته لاعب الهلال "مالكوم".
وباءت محاولات "الدون" ورفاقه بالفشل من أجل تعديل النتيجة للنصر، في ظل تألق وتعملق حارس الهلال "بونو".
وأضاع "ميتروفيتش" فرصة التعزيز بهدف ثانٍ لفريقه الهلال في الدقيقة الـ85.
وفقد الهلال خدمات مدافعه علي البليهي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ86؛ ليحرز أيمن يحيى هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة الـ88.
وفي الدقيقة الـ90 خرج مدافع الهلال "كوليبالي" بالبطاقة الحمراء إثر دخوله على حارس النصر وليد عبدالله.
حاول النصر حسم المباراة خلال الشوط الإضافي الأول، لكن عامل اللياقة خذلهم. وفي الشوط الإضافي الثاني تصدى "بونو" لرأسية لاعب النصر مشاري النمر.
ابتسمت ركلات الترجيح للهلال بنتيجة 5/ 4.