"النصر" يتوج منتخب كوريا الجنوبية بكأس بطولة غرب آسيا

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم "نزيه النصر"، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم "خليل السالم"، منتخبَ كوريا الجنوبية بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء.
وحسم منتخب كوريا الجنوبية اللقب بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (4- 3) بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 2- 2؛ وذلك في المباراة النهائية التي جرت بينهما الثلاثاء على ملعب نادي الفتح بالأحساء.
وحصد المنتخب السعودي تحت 21 عامًا الميدالية البرونزية، بعد فوزه على منتخب مصر الأولمبي بركلات الترجيح (4- 2) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2- 2 في مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت بينهما الثلاثاء.
وحسم منتخب الأردن المركز الخامس بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3- 1؛ في حين حقق المنتخب التايلاندي المركز السابع بعد الفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 1- 0.
يُذكر أن الأحساء احتضنت البطولة خلال الفترة من 20- 26 مارس الجاري بمشاركة 8 منتخبات، بينها 4 من خارج الإقليم، استكمالًا لخطط اتحاد غرب آسيا الرامية لتوسيع المشاركات وفتح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة؛ بهدف التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.