"النصر" يتوج منتخب كوريا الجنوبية بكأس بطولة غرب آسيا

يُذكر أن الأحساء احتضنت البطولة خلال الفترة من 20- 26 مارس الجاري بمشاركة 8 منتخبات، بينها 4 من خارج الإقليم، استكمالًا لخطط اتحاد غرب آسيا الرامية لتوسيع المشاركات وفتح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة؛ بهدف التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.