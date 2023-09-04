هدف لاعب الهلال "ميتروفـيتش" في مرمى الاتحاد الأجمل.. في الجولة الخامسة من دوري روشن

ونال هدف نجم الهلال على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (133،554صوتاً) بنسبة وصلت إلى 76،3% من الأصوات متقدماً على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مرمى الهلال الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 16،7% من الأصوات فيما جاء المهاجم الغامبي محمد بادا موسى لاعب الحزم ضد النصر في المرتبة الثالثة بـ 6،9% من الأصوات.