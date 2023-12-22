"إينزو بيريز" لاعب وسط ريفربليت يرغب في الانضمام إلى الاتحاد

كشفت صحيفة "Tyc Sports" عن احتمالية انتقال الأرجنتيني إينزو بيريز، لاعب وسط ريفر بليت الأرجنتيني، إلى نادي الاتحاد والالتقاء بمدربه السابق مارسيلو غالاردو، بالنادي السعودي.
وبحسب ما أفادت به ذات الصحيفة فإن اللاعب الأرجنتيني يقترب من مغادرة ريفربليت، ويرغب في الانتقال إلى نادي الاتحاد تحت قيادة جالاردو.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأرجنتيني الذي ينتهي عقده في ديسمبر المقبل لا يرغب في التجديد ولا يمانع اللعب بالدوري السعودي، ولكن هذا الأمر يبدو صعباً لاكتمال عدد أجانب الفريق السعودي.
انضم إينزو بيريز البالغ من العمر 37 عاماً لنادي ريفربليت في 2017 قادماً من فالنسيا، كما لعب للعديد من الأندية أبرزها غودوي كروز، إستوديانتيس دي لا بلاتا، بنفيكا.
ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.