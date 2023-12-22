"إينزو بيريز" لاعب وسط ريفربليت يرغب في الانضمام إلى الاتحاد

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأرجنتيني الذي ينتهي عقده في ديسمبر المقبل لا يرغب في التجديد ولا يمانع اللعب بالدوري السعودي، ولكن هذا الأمر يبدو صعباً لاكتمال عدد أجانب الفريق السعودي.