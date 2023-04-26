"الهدى" يستضيف عربية اليد المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب 2023"

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن فوز نادي الهدى السعودي بحقوق استضافة البطولة العربية المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب 2023"م بنسختها الـ 38 المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023م.
وتعد هذه الاستضافة تاريخية لأبناء جزيرة تاروت كونها أول استضافة في تاريخ النادي، وأول مشاركة خارجية للفريق الأول لكرة اليد الذي يعد من الأندية المنافسة في موسم 2022-2023 بحصوله على وصافة دورة الألعاب السعودية، بعد موسم واحد من صعود الفريق لأندية الدوري الممتاز.
من جانبه شكر وصفي البصارة رئيس مجلس إدارة نادي الهدى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة والعمل الجبار بوجود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيراً إلى أنهم سوف يعملون جاهدين على تقديم صورة تليق بسمعة وطننا الغالي من حيث التنظيم وحسن الاستقبال للإخوة العرب في بلدهم الثاني.