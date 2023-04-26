"الهدى" يستضيف عربية اليد المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب 2023"

وتعد هذه الاستضافة تاريخية لأبناء جزيرة تاروت كونها أول استضافة في تاريخ النادي، وأول مشاركة خارجية للفريق الأول لكرة اليد الذي يعد من الأندية المنافسة في موسم 2022-2023 بحصوله على وصافة دورة الألعاب السعودية، بعد موسم واحد من صعود الفريق لأندية الدوري الممتاز.