صفقة انتقال نجم ليفربول إلى اتحاد جدة في خطر.. تعرّف على السبب

وبحسب موقع "ذا أتلتيك": فإن انتقال فابينيو لنادي الاتحاد في خطر، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف ملتزمة بإتمام الصفقة، لكن التأخير الحالي سيدفع باللاعب صاحب الـ29 عامًا إلى العودة لاستئناف التدريبات مع فريقه ليفربول يوم الأربعاء، حتى إنهاء الانتقال بشكل رسمي.