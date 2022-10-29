في منجز للوطن .. "المرجان" يحقق حزام الاحتراف في رياضة مواي تاي بمملكة تايلند

في منجز جديد حقق اللاعب السعودي ابن الجوف "طلال المرجان" الحزام الاحترافي في رياضة "مواي تاي" كأول سعودي خلال المباراة المقامة في مملكة تايلند حينما تغلب على اللاعب التايلندي بالضربة القاضية، وسط إشادة واسعة بالمنجز الذي حققه كأول سعودي يحصل على الاحتراف رفع علم المملكة في تحقيق لقب لرياضة نادرة ومتخصصة لـ "تايلند".
وعبّر "المرجان" عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز والحصول على حزام الاحتراف في رياضة مختصة بتايلند، مقدمًا شكره وتقديره لكل من سانده وحفزه لنيل الفوز وتحقيق هذا المنجز الوطني برفع علم المملكة بتايلند.
يُذكر أن رياضة مواي تاي أو المواي تاي أو «البوكس تاي»، تعد فنًا قتاليًا تم ابتكاره من أجل الجند وذلك في القرن السادس عشر، وقد ساعد هذا الفن سكان تايلند على التصدي للبيرمانيين أثناء الغزو. اليوم، تمارس الملاكمة التايلندية في العالم بأكمله، ويتطلب هذا الفن المنحدر من «كرابي كرابونج»، لياقات بدنية مثل الخفة، ردود الفعل، القدرة والقوة، كما يتطلب لياقات ذهنية كالاحترام. يلقب هذا الفن بفن الأطراف الثمانية بسبب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.