في منجز للوطن .. "المرجان" يحقق حزام الاحتراف في رياضة مواي تاي بمملكة تايلند

يُذكر أن رياضة مواي تاي أو المواي تاي أو «البوكس تاي»، تعد فنًا قتاليًا تم ابتكاره من أجل الجند وذلك في القرن السادس عشر، وقد ساعد هذا الفن سكان تايلند على التصدي للبيرمانيين أثناء الغزو. اليوم، تمارس الملاكمة التايلندية في العالم بأكمله، ويتطلب هذا الفن المنحدر من «كرابي كرابونج»، لياقات بدنية مثل الخفة، ردود الفعل، القدرة والقوة، كما يتطلب لياقات ذهنية كالاحترام. يلقب هذا الفن بفن الأطراف الثمانية بسبب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.