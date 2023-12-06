مدرب الاتحاد مهتم بضم مواطنه "غونزالو مونتييل" لاعب إشبيلية الإسباني

وأعير غونزالو مونتييل البالغ من العمر 26 عامًا إلى نوتينغهام فورست في أغسطس الماضي، قادمًا من إشبيلية الذي يلعب إليه منذ 2021، ويلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.