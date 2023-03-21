جماهير "الاتحاد" الأكثر حضورًا في الجولات الـ21 من دوري روشن

وجاءت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ204.490 مشجعًا خلال 11 مباراة استضافها ملعب "مرسول بارك" ملعب "النصر" المعتمد لإقامة مبارياته على أرضه، وحافظت جماهير "الفتح" على المرتبة الثالثة بـ123.008 مشجعين في 11 مباراة أقيمت على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وواصلت جماهير "العدالة" المفاجأة بحلولها في المركز الرابع بـ118.083 مشجعًا من 10 مباريات.