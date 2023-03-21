جماهير "الاتحاد" الأكثر حضورًا في الجولات الـ21 من دوري روشن

حافظت جماهير "الاتحاد" على صدارة قائمة الأكثر حضورًا على أرضها في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وواصلت تفوقها على نظرائها من جماهير أندية دوري المحترفين بحضورها المكثف في مباريات فريقها الأول لكرة القدم على أرضه خلال الجولات الـ21 من عمر المسابقة، والتي شهدت حضور 1.503.360 مشجعًا ومشجعةً، وفقًا لما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي في "تويتر" اليوم الثلاثاء.
وتصدّرت الجماهير النادي الغربي قائمة الحضور في الجولات الـ21 الماضية بفارق كبير عن أقرب منافسيها بأكثر من 150 ألف مشجع، فيما شهدت القائمة تراجعًا كبيرًا لجماهير "الهلال" التي احتلت المرتبة الخامسة في القائمة.
وحلّت جماهير "الاتحاد" في صدارة القائمة بـ364.766 مشجعًا في 10 مباريات أقيمت على ملعبه المعتمد من قبل رابطة دوري المحترفين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".
وجاءت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ204.490 مشجعًا خلال 11 مباراة استضافها ملعب "مرسول بارك" ملعب "النصر" المعتمد لإقامة مبارياته على أرضه، وحافظت جماهير "الفتح" على المرتبة الثالثة بـ123.008 مشجعين في 11 مباراة أقيمت على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وواصلت جماهير "العدالة" المفاجأة بحلولها في المركز الرابع بـ118.083 مشجعًا من 10 مباريات.
وحلّت جماهير أندية أبها والباطن والفيحاء في المراكز الثلاث الأخيرة؛ حيث جاءت جماهير أبها في المرتبة 14 بـ38.250 مشجعًا، ثم الباطن بـ34.599 مشجعًا، وفي المركز السادس عشر والأخير جاءت جماهير الفيحاء بـ30.899 مشجعًا.