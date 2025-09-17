السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض؛ خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر 2025م، بمشاركة أربعة أندية، وسط حضور جماهيري وإعلامي محلي ودولي كبير يتوقع وجوده للاستمتاع وتغطية الحدث.
وكتب حساب وزارة الرياضة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من جديد السوبر الإيطالي بالرياض، في الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر 2025، التذاكر ستطرح قريبًا".
وستضم النسخة الـ38 من البطولة كلاً من نابولي حامل لقب الدوري، وإنتر ميلان الوصيف، وبولونيا بطل الكأس، وميلان وصيفه.
يُذكر أن آخر النسخ أُقيمت مطلع هذا العام 2025، وتمكّن فيها ميلان من التتويج باللقب بعد أن كسب منافسه إنتر بنتيجة 3-2.
وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة كغيرها من البطولات، استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها القطاع الرياضي باحتضان وتنظيم الفعاليات القارية والدولية الكبرى، التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة؛ بما يتماشى مع المستهدفات الرياضية وفق رؤية المملكة 2030، بأن تكون المملكة أرضًا مفضلة لاحتضان أكبر المحافل، ووجهةً عالمية للرياضة والرياضيين كافة.