أليغري يحسم موقفه من تدريب الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن موقف مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري من العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول خلال منافسات الموسم الجديد.
ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين أن أليغري رفض عرضًا ضخمًا من الهلال، وصل إلى 20 مليون يورو راتب سنوي.
وأضاف: "ماسيميليانو أليغري وصله عقد من الهلال لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2025، براتب سنوي كبير يصل إلى 20 مليون يورو، ولكن المدرب الإيطالي اعتذر عن المهمة".
وأشار خبير سوق الانتقالات إلى أن سبب رفض أليغري يعود إلى أنه يركز فقط على يوفنتوس نافيًا في الوقت نفسه أي تقارير عن منافسة النصر للهلال في الحصول على خدمات المدرب الإيطالي.
يُشار إلى أن الهلال يبحث عن مدرب عالمي للإشراف على الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن صفوف الفريق نهاية الموسم.
يُذكر أن الهلال عزز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقتين من العيار الثقيل بتعاقده مع البرتغالي روبين نيفيز قائد وولفرهامبتون الإنجليزي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الإنجليزي.