أليغري يحسم موقفه من تدريب الهلال

وأشار خبير سوق الانتقالات إلى أن سبب رفض أليغري يعود إلى أنه يركز فقط على يوفنتوس نافيًا في الوقت نفسه أي تقارير عن منافسة النصر للهلال في الحصول على خدمات المدرب الإيطالي.