الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الفرنسي في افتتاح بطولة تولون الدولية

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الاثنين مبارياته ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والمقامة حتى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب فرنسا في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت فرنسا (السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب لاتر دي تينيغي في مدينة أوباغن في فرنسا.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية، ثم اختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).