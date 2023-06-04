الأخضر الأولمبي يواجه نظيره الفرنسي في افتتاح بطولة تولون الدولية

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه العمل على الجوانب التكتيكية، ثم اختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.