"سعود بن نهار" يتوّج الفائزين بكؤوس "اللقايا" في مهرجان ولي العهد للهجن

توّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم، الملاك الفائزين بكؤوس فئة "اللقايا" ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.