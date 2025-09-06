"سعود بن نهار" يتوّج الفائزين بكؤوس "اللقايا" في مهرجان ولي العهد للهجن

توّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم، الملاك الفائزين بكؤوس فئة "اللقايا" ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.
وثمّن سمو محافظ الطائف دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة عامة ورياضة الهجن على وجه الخصوص، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تمكين المملكة من ترسيخ مكانتها الدولية في مختلف المجالات الرياضية.
وشهدت منافسات "اللقايا" 64 شوطًا بمشاركة 2479 مطية، وحققت المطية "الشاهينية" لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التوقيت الأفضل بزمن بلغ (5:49.692) دقائق، لتفتتح كؤوس الفئة الثانية بفوزها في الشوط الأول (بكار - مفتوح).
كما نالت المطية "صمصام" لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المركز الأول في الشوط الثاني (قعدان - مفتوح)، فيما فازت المطية "غياهيب" لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي بكأس الشوط الثالث (بكار - عام)، وحققت "طريف" لمالكها مانع علي الشامسي كأس الشوط الرابع (قعدان - عام).
ويعكس المهرجان بمشاركاته العربية والدولية الكبيرة مكانة المملكة في ترسيخ تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، إضافة إلى عوائده الاقتصادية والفعاليات المصاحبة التي تسهم في الحفاظ على الموروث وتنميته.