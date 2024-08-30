"الاتحاد" يتعاقد مع الفنزويلي "أورتيجا" لمدة 3 أعوام ويوافق على إعارته لنادي جدة

وتابع: "رحَّب المدير الرياضي بالنادي، السيد رامون بلانيس، باللاعب براينت أورتيجا في نادي الاتحاد، وتمنى له تجربة احترافية رائعة في المملكة العربية السعودية". موضحًا أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد دراسة ومتابعة من قسم الاستقطابات في الإدارة الفنية في النادي، التي تتابع العديد من المواهب حول العالم؛ لاختيار المناسب منهم من أجل ضمهم للنادي كجزء من مشروع النادي لتطويـر قطاع كرة القدم وفقًا لأفضل الممارسات المطبقة عالميًّا، التي تعتمد على اكتشاف المواهب، وعدم الاعتماد فقط على جلب اللاعبين بعد وصولهم لمراحل متقدمة نسبيًّا في مسيرتهم الاحترافية؛ لأن ذلك سوف يكلف خزانة النادي الكثير من الأموال، ولا يحقق للنادي العوائد الاستثمارية المطلوبة عند التفكير في إعادة تسويقهم.