"الاتحاد" يتعاقد مع الفنزويلي "أورتيجا" لمدة 3 أعوام ويوافق على إعارته لنادي جدة

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب الفنزويلي الشاب براينت أورتيجا لمدة ثلاثة أعوام، وإعارته لنادي جدة لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتفصيلاً، نشر النادي بيانًا، قال فيه: "في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعدة، والاستثمار في تطويرها من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلاً، أو الاستفادة منها استثماريًّا؛ يعلن النادي التعاقد مع اللاعب الفنزويلي براينت أورتيجا لمدة ثلاثة أعوام. كما يعلن النادي اتفاقه مع نادي جدة لإعارة اللاعب إلى صفوفه لمـدة موسم واحد؛ لتمثيله في دوري الدرجة الأولى".
وأضاف البيان: "وجاء اختيار اللاعب ليكون ضمن نطاق استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب بعد متابعة مسيرته لاعبًا شابًّا، استطاع حجز مكان أساسي في قائمة فريقه كراكاس الفنزويلي؛ إذ لعب له 75 مباراة في المسابقات الفنزويلية وكأس ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا، كما كان عنصرًا أساسيًّا في منتخبات الفئات السنية الفنزويلية، وتمت دعوته مؤخرًا لقائمة المنتخب الفنزويلي الأول الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية".
وتابع: "رحَّب المدير الرياضي بالنادي، السيد رامون بلانيس، باللاعب براينت أورتيجا في نادي الاتحاد، وتمنى له تجربة احترافية رائعة في المملكة العربية السعودية". موضحًا أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد دراسة ومتابعة من قسم الاستقطابات في الإدارة الفنية في النادي، التي تتابع العديد من المواهب حول العالم؛ لاختيار المناسب منهم من أجل ضمهم للنادي كجزء من مشروع النادي لتطويـر قطاع كرة القدم وفقًا لأفضل الممارسات المطبقة عالميًّا، التي تعتمد على اكتشاف المواهب، وعدم الاعتماد فقط على جلب اللاعبين بعد وصولهم لمراحل متقدمة نسبيًّا في مسيرتهم الاحترافية؛ لأن ذلك سوف يكلف خزانة النادي الكثير من الأموال، ولا يحقق للنادي العوائد الاستثمارية المطلوبة عند التفكير في إعادة تسويقهم.
وأكد مدير النادي، السيد رامون، أن اللاعب أورتيجا سوف يكون تحت متابعة مستمرة خلال إعارته لنادي جدة؛ للتأكد من ضمان تحقيق الاستفادة المطلوبة من هذه التجربة.