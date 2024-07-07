التعاون يواصل التأهب في معسكره في سلوفينيا لانطلاق المسابقات

واصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تمارينه لليوم الثاني بمعسكر سلوفينيا على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروبارينا.
انطلقت تمارين الفترة الصباحية عند الساعة التاسعة صباحاً في الصالة الرياضية، طبق خلالها اللاعبون تمارين لياقية.
أجرى الفريق تمارين الفترة المسائية عند الساعة السادسة مساءً على الملعب المخصص للفريق بمقر الإقامة، حيث أدى اللاعبون تمارين فنية منوعة بالملعب عقب عمليات الإحماء.
كما طبق اللاعبون تمارين فنية وجملاً تكتيكية فرضها المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروبارينا في نهاية الحصة التدريبية.