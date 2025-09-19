عبدالله آل سالم يُسجّل في اللحظة الحاسمة ويمنح القادسية فوزًا ثمينًا على الخليج

خطف فريق القادسية فوزًا ثمينًا أمام ضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزّنا_بطبعنا).