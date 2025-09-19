عبدالله آل سالم يُسجّل في اللحظة الحاسمة ويمنح القادسية فوزًا ثمينًا على الخليج

خطف فريق القادسية فوزًا ثمينًا أمام ضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزّنا_بطبعنا).
وتمكن القادسية من افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيغي، الذي أودع ركلة حرة مباشرة في الشباك بطريقة رائعة عند الدقيقة (10)، بعد بداية هجومية سريعة من أصحاب الأرض.
ووسط محاولات متبادلة دون فرص محققة، انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف نظيف، رغم محاولات الضيف لتعديل الكفة.
في الشوط الثاني، دخل الخليج بنهج أكثر فاعلية ونجح في إدراك التعادل عبر مهاجمه النرويجي جوشوا كينغ، الذي استغل عرضية اليوناني كوستاس وأودعها الشباك في الدقيقة (78).
وعندما ظن الجميع أن اللقاء يسير نحو التعادل، ظهر عبدالله آل سالم – لاعب الخليج السابق – ليخطف هدف الانتصار للقادسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، موقعًا على لحظة درامية وضعت فريقه في صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 7 نقاط.