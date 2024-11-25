النصر يحجز مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

تأهل فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على مضيفه الغرافة القطري (3-1)، في ملعب "البيت"، أمس الاثنين.

وبلغ النصر النقطة 13 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب مجموعة الغرب مؤقتًا، ويصبح ثاني الصاعدين للدور المقبل، بعد مواطنه الأهلي صاحب الصدارة بـ15 نقطة.

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الـ8 الأولى إلى ثمن النهائي، حيث ستقابل 8 أندية من منطقة الشرق، في أول دور إقصائي.

وضمن النصر الصعود قبل نهاية مرحلة الدوري بثلاث جولات، بعدما أصبح الفارق بينه وبين المركز التاسع أكثر من 9 نقاط، وبعد تعادل الريان مع بيرسبوليس بهدف لمثله، أمس الاثنين.