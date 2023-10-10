الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الخالدية البحريني

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي " جيرارد" قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب.