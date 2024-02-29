الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جدة التاريخية ينظّم سباق نصف ماراثون

أعلن الاتحادُ السعودي للرياضة للجميع، وبرنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، عن تنظيم سباق نصف ماراثون، الأحد المقبل، في عروس البحر الأحمر.
ويضمّ نصفُ ماراثون جدة التاريخية أربعةَ مسارات، تشمل جميع الأعمار من الجنسين، وبمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية؛ حيث تمّ تخصيص مسافة النصف ماراثون "أي ما يعادل 21 كيلومترًا" للأعمار من 18 فما فوق، وسباق بمسافة "10 كيلومترات" للأعمار من 12 فما فوق، إضافة إلى سباق بمسافة "4 كيلومترات، و1 كيلو متر" لجميع الفئات العمرية من مختلف أفراد المجتمع، كما خصّص السباق مكانًا ملائمًا لذوي الإعاقة للمشاركة فيه.
ويشهد الحدثُ العديدَ من الفعاليات داخل قرية السباق، التي تُفتح أبوابُها للزوار والمشاركين بدءًا من اليوم الخميس؛ حيث سيتمّ تقديم عدد من العروض الترفيهية والثقافية والغنائية، وتخصيص أماكن لتقديم الأطعمة التقليدية. وستكون نقطة انطلاق ونهاية كل السباقات من أمام باب جديد، وسيتعرّف المتنافسون خلال السباق على المباني المشيدة من الحجر المنقبي، التي تتميّز بالرواشين الخشبية، والأبواب المزخرفة في نموذج معماري لا مثيل له بالمنطقة، كما سيستكشف المتسابقون الشوارعَ الساحرة، والمعالم التاريخية الشهيرة في المنطقة؛ ومنها بيت نصيف، وهو مثال مذهل للعمارة التقليدية، ومتحف المتبولي، ومسجد الجفالي، ونافورة الملك فهد، وكورنيش جدة.