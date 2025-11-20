بميدان الجنادرية.. منافسات قوية في أول أيام "جولات الرياض" لقفز الحواجز

انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى من "جولات الرياض لقفز الحواجز"، التي تُقام على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض، وسط مشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم، في أجواء حماسية وتنظيم متميز من الاتحاد السعودي للفروسية.
وشهد اليوم الأول منافسات قوية بين الفرسان في مختلف الفئات، عكست مستوى الاحترافية العالية والتطور الذي تشهده رياضة الفروسية في المملكة.
في ختام اليوم الأول، توّج ريان خريشي، المدير التنفيذي لشركة "رياضة الفروسية للفعاليات"، الفائزين في شوط CSI3* فئة "Big"، حيث حقق المركز الأول الفارس Chad Fellows، وجاءت في المركز الثاني الفارسة Lily Elliot، فيما حلّ ثالثًا الفارس علي الخرافي.
قام علي السهلي، المستشار الفني في الاتحاد السعودي للفروسية، بتتويج الفائزين في شوط CSI3* فئة "Medium"، حيث نال الفارس محمد العساكر المركز الأول، تلاه الفارس حسين داد الله في المركز الثاني، وجاء ثالثًا الفارس كمال باحمدان.
في شوط CSI1* فئة "Medium"، تُوّج الفارس مازن اليوسف بالمركز الأول، وجاء حسين داد الله في المركز الثاني، فيما حلّ محمد العساكر ثالثًا.
أما في شوط CSI1* فئة "Small"، فقد حقق الفارس تيم الله عوف المركز الأول، وجاء ثانيًا فهد العوهلي، وحلّ ثالثًا نعيم شلتون.
وشهدت المنافسات حضورًا جماهيريًا لافتًا، في ظل تجهيزات متكاملة وتنظيم احترافي يؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة قفز الحواجز السعودية على المستويين المحلي والدولي.