بميدان الجنادرية.. منافسات قوية في أول أيام "جولات الرياض" لقفز الحواجز

انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى من "جولات الرياض لقفز الحواجز"، التي تُقام على ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض، وسط مشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم، في أجواء حماسية وتنظيم متميز من الاتحاد السعودي للفروسية.