"ديربي الرس".. حزم الصمود بقيادة السومة يقلب الطاولة أمام الخلود

ابتسم "ديربي الرس" لفريق الحزم الأول لكرة القدم أمام شقيقه الخلود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم خالد الطريس.