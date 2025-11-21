"ديربي الرس".. حزم الصمود بقيادة السومة يقلب الطاولة أمام الخلود

ابتسم "ديربي الرس" لفريق الحزم الأول لكرة القدم أمام شقيقه الخلود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم خالد الطريس.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الحزم بهدفين مقابل هدف للخلود؛ حيث افتتح الخلود التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر راميرو إنريكي بعد تمريرة من زميله عبدالعزيز العليوه، قبل أن يعادل النتيجة للحزم اللاعب إلياس موكوانا عند الدقيقة 30.
وقبل نهاية الشوط الأول، عزز النجم عمر السومة تقدم فريقه الحزم بالهدف الثاني عند الدقيقة 37 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني حاول الخلود تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته لم تُثمر، وسط تماسك دفاع الحزم.
وشهدت الدقيقة 80 إضاعة فرصة الهدف الثالث للحزم عن طريق السومة، وبعدها بدقيقة أضاع كوستافو كروز فرصة التعديل للخلود. كما تألق حارس الحزم برونو فاريلا في التصدي لفرصة خطيرة للخلود عند الدقيقة 88.
وبهذه النتيجة بلغ الحزم النقطة التاسعة في المركز الثاني عشر، فيما بقي الخلود على رصيده السابق البالغ 9 نقاط في المركز العاشر.