استعدادًا لكأس العرب.. "الأخضر" يدشّن تدريباته في معسكر الدوحة

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، التي ستنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.
وانتظم اللاعبون صباح اليوم في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي الهلال والاتحاد الذين سيلتحقون بالمعسكر صباح يوم غدٍ الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعلى الصعيد الميداني، اكتفى لاعبو الأخضر مساء اليوم بحصة استرجاعية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية، ضمن البرنامج التدريبي المخصص لليوم الأول.
ويواصل المنتخب السعودي استعداداته في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الأحد على ملاعب التدريب في QWSC، حيث ستُتاح الربع ساعة الأولى من الحصة التدريبية لوسائل الإعلام لتغطية جزء من المران.