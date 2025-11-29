استعدادًا لكأس العرب.. "الأخضر" يدشّن تدريباته في معسكر الدوحة

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، التي ستنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.