بطولة الملك سلمان للأندية: الشباب يطير لنصف النهائي على حساب الوحدة

خطف فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك عقب تغلبه على الوحدة الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الملك سلمان للأندية بفوز الشباب عن طريق ركلات الترجيح.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وفاز الشباب بنتيجة 5 / 4؛ ليتأهل للدور نصف النهائي.
الجدير بالذكر أن حكم اللقاء قرر في الدقيقة الـ28 إلغاء البطاقة الصفراء ومنح بطاقة حمراء مباشرة لمدافع الشباب إياغو سانتوس بسبب الاعتداء على جواو بيدرو بدون كرة.
كما حصل أيضًا لاعب الوحدة عبدالله الكربي على البطاقة الحمراء عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وذلك في الدقيقة الـ67 بعد تدخُّله العنيف مع لاعب الشباب حسان تمبكتي.
هذا، وسيلتقي الشباب مع الهلال في مباراة الدور نصف النهائي، وسيكون طرفا المباراة الأخرى النصر والشرطة العراقي.