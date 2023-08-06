بطولة الملك سلمان للأندية: الشباب يطير لنصف النهائي على حساب الوحدة

خطف فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك عقب تغلبه على الوحدة الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.