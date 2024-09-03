"جواو كانسيلو" لاعب الهلال الجديد.. وفاة والدته أمامه في حادث مروري حوَّلت مأساته إلى قصة نجاح

ووقع الحادث بينما كانت الأم تصطحب طفليها بعدما اصطحبوا والدهم، خوسيه، إلى المطار، وكانوا عائدين إلى المنزل، إذ كان الأب يعمل في سويسرا، من أجل كسب الرزق لعائلته، وكانت فيلومينا تتنقل بين ثلاث وظائف لتوفير حياة أفضل لأطفالها، الذين قضوا معظم وقتهم مع أجدادهم في باريرو، المدينة الصناعية جنوب لشبونة حيث كانوا يعيشون.