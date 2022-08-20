الأهلي يكشف الأسباب وراء السماح بانتقال عبدالرحمن غريب إلى النصر

وأثناء معسكر الفريق الإعدادي في مدينـة أزميت التركية، تواجد وكيل أعمال اللاعب في مقر المعسكر، ومطالبًا بنفس الرغبة رافصًا في الوقت ذاته كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب بعدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، حتى يسمح له بالخروج والانتقال من النادي، مقدمًا إيميلًا رسميًا للنادي مطالبًا بشراء المدة المتبقية من عقده، وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلاً، في حال عدم الموافقة على انتقاله.