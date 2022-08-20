الأهلي يكشف الأسباب وراء السماح بانتقال عبدالرحمن غريب إلى النصر

كشف النادي الأهلي، اليوم السبت، عن أسباب انتقال اللاعب عبدالرحمن غريب للنصر، حيث قال: قدم للاعب طلبًا لإدارة النادي بعد نهاية مباريات الفريق في الموسم الماضي، أعلن خلاله رغبته الشديدة في عدم الاستمرار والرحيل عن النادي بعد هبوطه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تود إدارة النادي الأهلي التوضيح لجماهير الأهلي العزيزة على الآتي:
بعد نهاية مواجهات الموسم الماضي، قدم اللاعب عبدالرحمن غريب، طلبًا للإدارة النادي يوضح فيه رغبته الشديدة في عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، وذكر اللاعب أن رغبته في الانتقال لنادٍ آخر تأتي في ظل رغبته في حجز مقعد ضمن قائمة الأخضر السعودي في كأس العالـم فيفا قطر2022.
وعند عودة الفريق للتدريبات، واصل اللاعب طلبه المستمر بالخروج رغم كل المحاولات التى قدمتها إدارة النادي لبقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خاصة مع تجديد عقده في الموسم الماضي لثلاث سنوات مقبلة، والحرص الشديد على بقائه كونه أحد نجوم الفريق وأبن من أبناء النادي منذ فئة البراعـم وحتى الفريق الأول والحفاظ على مكتسبات النادي في الفترة الماضية.
وأثناء معسكر الفريق الإعدادي في مدينـة أزميت التركية، تواجد وكيل أعمال اللاعب في مقر المعسكر، ومطالبًا بنفس الرغبة رافصًا في الوقت ذاته كافة المحاولات للبقاء، كما تحدث اللاعب بعدم رغبته في الدخول للتدريبات الجماعية بأي شكل، حتى يسمح له بالخروج والانتقال من النادي، مقدمًا إيميلًا رسميًا للنادي مطالبًا بشراء المدة المتبقية من عقده، وبأنه لن يشارك مع الفريق مستقبلاً، في حال عدم الموافقة على انتقاله.
ووافقت اليوم إدارة النادي على بيع عقد اللاعب لنادي النصر، مؤكدة أن الكيان الأهلاوي لن يقف أبدًا على أي للاعب مهما كان اسمه وتاريخه في النادي، وأن النادي الأهلي هو من يصنع النجوم والأسماء، وهو قادر بحول الله على المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافه وعودته لمكانته الطبيعية التي يستحقها.