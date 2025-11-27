بمشاركة 270 فارساً وفارسة من 18 دولة .. العلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

تستضيف محافظة العلا ، السبت المقبل ، السباق التجريبي لبطولة العالم 2026م للقدرة والتحمل وسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل، بمشاركة 270 فارساً وفارسة من 18 دولة حول العالم.
يُنظَّم هذا السباق بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية.
وقد استضافت العلا سابقاً العديد من سباقات القدرة والتحمل، أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يُعد الأغلى من نوعه عالمياً. وقد أسهم النجاح الكبير في تنظيم هذه السباقات في حصول المملكة على استضافة بطولة العالم 2026م، مما جعل العلا وجهة سنوية لفرسان العالم في سباقات القدرة والتحمل.
ويُقام السباق التجريبي لبطولة العالم، لمسافة 160 كم "ثلاث نجوم " تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويهدف إلى تقييم جاهزية العلا لاستضافة الحدث العالمي، بما في ذلك قرية الفرسان، ومسارات الخيل، وأنظمة التوقيت، بالإضافة إلى تعريف الحكام الدوليين بالمنطقة وانظمة السباق .
وكما يُقام كأس الاتحاد السعودي للفروسية من فئة النجمتين على مسافة 120 كم، ويصاحبه سباق نجمة مسافة 100 كم.