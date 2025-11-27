بمشاركة 270 فارساً وفارسة من 18 دولة .. العلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

وقد استضافت العلا سابقاً العديد من سباقات القدرة والتحمل، أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يُعد الأغلى من نوعه عالمياً. وقد أسهم النجاح الكبير في تنظيم هذه السباقات في حصول المملكة على استضافة بطولة العالم 2026م، مما جعل العلا وجهة سنوية لفرسان العالم في سباقات القدرة والتحمل.