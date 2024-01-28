بركلات الترجيح من أمام "الكونغو".. مصر تودع بطولة أمم إفريقيا 2023

ودع منتخب مصر الأول لكرة القدم بطولة أمم إفريقيا 2023، من دور الـ 16، وذلك بعد أن خسر من نظيره الكونغو في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الأحد ، على ملعب "لاورينت بوكو" في كوت ديفوار "البلد المستضيف للبطولة"، بقيادة الحكم "أبو نجيلي طوم".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان "الكونغو" البادئ في التسجيل عن طريق "ميشاك إيليا" في الدقيقة 37، بعد خطأ قاتل من المدافع المصري أحمد حجازي.
وعادل النتيجة لمصر اللاعب مصطفى محمد، من ضربة جزاء، في الدقيقة 45+1.
وفي الشوط الثاني كاد محمود حمادة يحرز هدف التعزيز لمصر في الدقيقة 84 لولا تعثره داخل الصندوق الكونغولي.
وفي الدقيقة 96 من زمن الشوط الإضافي الأول خسرت مصر خدمات اللاعب محمد حمدي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، لتكمل مصر اللقاء بعشرة لاعبين.
وبقيت النتيجة كما هي في الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لمنتخب الكونغو 8/7.
وتواجه الكونغو منتخب غينيا، في دور ربع النهائي من البطولة.