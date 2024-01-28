بركلات الترجيح من أمام "الكونغو".. مصر تودع بطولة أمم إفريقيا 2023

ودع منتخب مصر الأول لكرة القدم بطولة أمم إفريقيا 2023، من دور الـ 16، وذلك بعد أن خسر من نظيره الكونغو في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الأحد ، على ملعب "لاورينت بوكو" في كوت ديفوار "البلد المستضيف للبطولة"، بقيادة الحكم "أبو نجيلي طوم".