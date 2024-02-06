بمشاركة الدوليين.. الهلال يعاود تدريباته تأهبًا لموقعة النصر في كأس موسم الرياض

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" راحة لمدة يومين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.