السعودية تستضيف مجموعتين من سلسلة فيفا الودية

وكان الفيفا أعلن عن دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أن تقام المباريات في دولة واحدة، حيث تحتضن المملكة مجموعتين منها الشهر المقبل.