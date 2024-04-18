رومانيا تخطف الذهبية الأولى في عالمية المبارزة

وصفت تلين القضماني لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة تحت 17عاماً، مشاركتها في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، بالمهمة كونها بمثابة الحلم لها منذ بدايتها في اللعبة وهو ما تحقق على أرض الواقع مشيرة إلى أن الاستفادة عظيمة ومكاسبها عديدة من حيث الخبرة والاحتكاك بمبارزات في أعلى التصنيف الدولي، وأضافت" خوض التجربة في هذا الحدث العالمي مهم للاطلاع على أحدث أساليب اللعب العالمية عن قرب، متمنية التوفيق في بقية أيام البطولة.