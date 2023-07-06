الأهلي يضع البرازيلي "ويليان" أحد الأهداف للتعاقد معه بالموسم الجديد

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور"، عن وضع النادي الأهلي البرازيلي ويليان، لاعب نادي فولهام الإنجليزي؛ أحد الأهداف للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وقال الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين: إن الأهلي وضع ويليان هدفًا لكسب خدماته، في حال فشل التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأهلي يقترب من ضم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الانتقال للنادي الأهلي.
يلعب ويليان صاحب الـ34 عامًا لنادي فولهام الإنجليزي منذ 2022، قادمًا من كورينثيانز البرازيلي الذي لعب له لمدة موسم واحد.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: شاختار دونيتسك، تشيلسي، أرسنال، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.