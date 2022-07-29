الهلال يصل إلى برمنغهام.. وإيغالو يدشن برنامجه التدريبي في العاصمة الرياض

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى مدينة برمنغهام الإنجليزية، الجمعة، لتنظيم معسكر إعدادي، استعدادًا للموسم المقبل، والذي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.
وضمت القائمة المبدئية 29 لاعباً بما فيهم متوسط الميدان محمد كنو الموقوف، والأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي كان معاراً في الموسم الماضي إلى الشباب، والدولي السعودي عبدالإله المالكي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة السعودية واليابان، في فبراير الماضي.
فيما غاب عن البعثة هداف الدوري الموسم الماضي النيجيري أوديون إيغالو لأسباب وصفها النادي بالقانونية، بعد تعذر مرافقته للفريق لأسباب مستجدة بشأن قضية عائلية، وصالح الشهري ومتعب المفرج اللذان يواصلان برنامجيهما التأهيليين في مستشفى سبيتار بقطر.
وسينضم ثنائي المنتخب السعودي للشباب مصعب الجوير وعبدالله الرديف للمعسكر، وذلك فور انتهاء مشاركتهما مع المنتخب السعـودي في بطولة كأس العرب.
وسيخوض الهلال عدة مباريات تجريبية أثناء معسكره في برمنغهام، أبرز هذه المباريات ستكون مع ألميريا الإسباني الصاعد حديثًا إلى "الليجا".
في ذات السياق بدأ النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم برنامجه التدريبي بحصتين صباحية ومسائية في مقر النادي بالرياض، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني.