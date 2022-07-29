الهلال يصل إلى برمنغهام.. وإيغالو يدشن برنامجه التدريبي في العاصمة الرياض

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى مدينة برمنغهام الإنجليزية، الجمعة، لتنظيم معسكر إعدادي، استعدادًا للموسم المقبل، والذي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.