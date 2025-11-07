رياضة

الفيحاء يكسب الأخدود بهدفين ويصعد للمركز التاسع

في الجولة الثامنة من دوري روشن
الفيحاء يكسب الأخدود بهدفين ويصعد للمركز التاسع
تم النشر في

عاد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة ضيفه الأخدود بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة ،بقيادة الحكم شكري الحنفوش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني ‏استطاع الفيحاء من إحراز هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 61 عن طريق "قانقولا" بعد عرضية وصلته من سكالا .

وفي الدقيقة 71 أضاف " سكالا" الهدف الثاني للفيحاء ، بعد الاستفادة من عرضية زميله " جيسون " .

بهذه النتيجة بلغ الفيحاء النقطة رقم 11وصعد للمركز التاسع ، وبقي الأخدود على رصيده السابق 4 نقاط فقط ، في المركز الـ 16 .

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org