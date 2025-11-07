الفيحاء يكسب الأخدود بهدفين ويصعد للمركز التاسع

عاد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة ضيفه الأخدود بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة ،بقيادة الحكم شكري الحنفوش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

