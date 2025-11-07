الفيحاء يكسب الأخدود بهدفين ويصعد للمركز التاسع

عاد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة ضيفه الأخدود بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة ،بقيادة الحكم شكري الحنفوش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين .
وفي الشوط الثاني استطاع الفيحاء من إحراز هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 61 عن طريق "قانقولا" بعد عرضية وصلته من سكالا .
وفي الدقيقة 71 أضاف " سكالا" الهدف الثاني للفيحاء ، بعد الاستفادة من عرضية زميله " جيسون " .
بهذه النتيجة بلغ الفيحاء النقطة رقم 11وصعد للمركز التاسع ، وبقي الأخدود على رصيده السابق 4 نقاط فقط ، في المركز الـ 16 .