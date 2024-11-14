بعد مباراة أستراليا.. "المسحل": خالص التقدير للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري

قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خالص الشكر والتقدير للاعبي المنتخب السعودي والجهازين الفني والإداري، على ما قدموه من مستوى وجهد وعطاء، خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الأسترالي، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وقال "المسحل" في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": شكرًا للجماهير السعودية الداعمة على حضورها وتفاعلها طوال فترة معسكر المنتخب في مدينة ملبورن، ولسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين وكل العاملين بالسفارة السعودية في أستراليا على اهتمامهم ودعمهم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: ثقتنا في نجوم الأخضر لا حدود لها.
وقد فرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل السلبي، أمام نظيره الأسترالي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "ريكتانغولار- ملبورن"، بقيادة الحكم الإماراتي عادل النقبي.
وبتلك النتيجة بلغ المنتخب السعودي النقطة السادسة في المركز الثالث، فيما بقيت أستراليا ثانيًا بذات الرصيد "فارق الأهداف للكنغر الأسترالي".