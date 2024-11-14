بعد مباراة أستراليا.. "المسحل": خالص التقدير للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري

وقد فرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل السلبي، أمام نظيره الأسترالي، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب "ريكتانغولار- ملبورن"، بقيادة الحكم الإماراتي عادل النقبي.