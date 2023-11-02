ظفروا بها في اليوم الثاني لفئة الـ"لقايا" في تبوك.. السعودية والإمارات أبطال "الأولمبية" للهجن

توجت المطية "صدى" لمالكها سليمان الفايدي، والمطية "السايحة" لهجن زعبيل من الإمارات، بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"لقايا بكار"، وذلك في اليوم الثاني من منافسات النسخة الثالثة المقامة حاليًّا على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، وتستمرّ حتى الـ5 من نوفمبر الجاري، والتي تُقام تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة "4191" مطية يمثّلون تسع دول يتنافسون في "118" شوطًا، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ"10" ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023.
كما توجت المطية "سمران" لمالكها فيصل الهاجري، والمطية "متعب" لمالكها الإماراتي راشد مروشد، بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"لقايا قعدان"؛ حيث توج سعادة نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأستاذ محمد بن حمّاد البلوي، ملاك الهجن أبطال أشواط كأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"لقايا".
الجدير ذكره أن المطية "السايحة" ظفرت بالتوقيت الأفضل "5:51.658" دقيقة، فيما جاءت المطية "صدى" بثاني أفضل توقيت وبلغ "5:57.280" دقيقة، والمطية "متعب" بالتوقيت الأفضل الثالث في أشواط الـ"لقايا" وبلغ "5:59.493" دقيقة.
وتضمن برنامجُ اليوم الثاني إقامةَ "30" شوطًا على فترتين "صباحية ومسائية"، لفئة الـ"لقايا" "بكار ـ قعدان"، مجموع مسافاتها "120" كيلو مترًا "4 كيلومترًا لكل شوط"، تتضمّن 20 شوطًا عامًّا، "4" أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح.