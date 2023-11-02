ظفروا بها في اليوم الثاني لفئة الـ"لقايا" في تبوك.. السعودية والإمارات أبطال "الأولمبية" للهجن

توجت المطية "صدى" لمالكها سليمان الفايدي، والمطية "السايحة" لهجن زعبيل من الإمارات، بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"لقايا بكار"، وذلك في اليوم الثاني من منافسات النسخة الثالثة المقامة حاليًّا على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، وتستمرّ حتى الـ5 من نوفمبر الجاري، والتي تُقام تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة "4191" مطية يمثّلون تسع دول يتنافسون في "118" شوطًا، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ"10" ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023.