أخضر السيدات يدشن معسكره الإعدادي في الدوحة

وقد أعلن المدير الفني الإسباني لويس كورتيس قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر، والتي تضم 25 لاعبة: ريم البلوشي، ليلى علي، غالية إمام، بيان صدقة، لين محمد، تاله الغامدي، ليان جوهري، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، حورية الشمراني، رغد مخيزن، نوف سعود، لانا عبدالرزاق، سارة الحمد، صبا توفيق، جوري الجهني، موضي عبدالمحسن، عذى فهد، مريم التميمي، منار العنزي، رهف المنصوري، مباركة محمد، البندري مبارك، جوري طارق، وفدوى خالد.